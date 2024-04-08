Экс-форвард Реала выступил экспертом на телевидении и в фирменном стиле прошелся по звезде "россонери".

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"Леау считает себя гением, и кое-кто даже с ним согласен. Я же просто считаю его хорошим игроком и не изменил своего мнения по этому поводу. В течение пяти с половиной месяцев он не забивал в такой слабой лиге, как нынешняя Серия А. Несколько лет назад ему было бы сложно заиграть даже в шестой-седьмой команде Серии А.

Сравним Леау со сверстниками из АПЛ. Рашфорд провел лучше прошлый сезон, а Фоден даже на год моложе и имеет 21 гол+10 ассистов. Я оцениваю Леау как хорошего игрока с прекрасными физическими данными, но он может делать разницу только в нынешней Серии А", – резюмировал Кассано.

Леау с ответом не замедлил и в соцсетях налепил эмодзи клоунов под тирадой Антонио. В нынешнем сезоне португалец провел 38 матчей, оформив 12 голов и 12 ассистов.

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