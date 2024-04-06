Лечче после назначения Луки Готти обыграл Салернитану и расписал ничью с Ромой. Сегодня "волков" ждало еще более сложное испытание. Милан в последнее время набрал невероятную форму, выиграв шесть предыдущих матчей во всех турнирах.

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Саму Чуквуезе зацепился за шанс в матче с Фиорентиной, поэтому заслуженно вышел в старте против Лечче. Именно он был лучшим игроком матча, хотя и не забивал. Нигериец отдал ассист на Пулишича (американец установил личный рекорд результативности – 10 голов в лиге). Также после передачи Чуквуезе должен был забивать Леау, но защитник успел накрыть. В конце, Саму заработал удаление для соперника. Хотя Крстович может жаловаться только на себя, ведь на мгновение спутал футбол и кунг-фу.

Словом, второй тайм стал формальностью. Лечче должен был играть в меньшинстве, а Милан уже имел довольно серьезное преимущество. Однако зрителей ждал подарок. Адли, который в первом тайме навешивал с углового на гол Жиру, отдал еще один ассист – чрезвычайно красивую передачу через полполя на Леау. Еще отметим, что команды по разу попадали в перекладину, поэтому скучно не было.

Благодаря этой победе Милан закрепился на втором месте турнирной таблицы Серии А, имея уже 68 очков. Лечче остается тринадцатым, имея четыре пункта преимущества над зоной вылета.