Екс-форвард Реала виступив експертом на телебаченні та у фірмовому стилі пройшовся по зірці "россонері".

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"Леау вважає себе генієм, і дехто навіть з ним згоден. Натомість я просто вважаю його хорошим гравцем і не змінив своєї думки з цього приводу. Протягом п'яти з половиною місяців він не забивав у такій слабкій лізі, як нинішня Серія А. Кілька років тому йому було б складно заграти навіть у шостій-сьомій команді Серії А.

Порівняймо Леау з однолітками з АПЛ. Рашфорд провів краще минулий сезон, а Фоден навіть на рік молодший і має 21 гол+10 асистів. Я оцінюю Леау як хорошого гравця з прекрасними фізичними даними, але він може робити різницю тільки в нинішній Серії А", – резюмував Кассано.

Леау з відповіддю не забарився і в соцмережах наліпив емодзі клоунів під тирадою Антоніо. У нинішньому сезоні португалець провів 38 матчів, оформивши 12 голів та 12 асистів.

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