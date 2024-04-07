Депортиво ровно 20 лет назад создало один из крупнейших камбэков в истории Лиги чемпионов – жертвой стал Милан, за который тогда выступал Андрей Шевченко.

Именно 7-го апреля 2004 года Милан потерпел одно из самых обидных поражений в своей истории. "Россонери" в первом матче 1/4 финала победил Депортиво 4:1 (один из голов забил Андрей Шевченко), но игра в Ла-Корунье пошла не по сценарию итальянцев.

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В ответном матче Депортиво шокировал Милан. Голы Пандиани, Валерона, Луке и Франа остались без ответа, а ла-корунцы добыли путевку в полуфинал Лиги чемпионов.

Отметим, что Депортиво в итоге так и не добралось до финала турнира, минимально уступив Порту по сумме двух матчей (1:0). Именно "драконы" и стали триумфаторами Лиги чемпионов 2003/04 – подопечные Жозе Моуринью в финале одолели Монако.

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