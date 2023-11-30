Лига Европы, 5-й тур

Группа С

Спарта – Бетис – 1:0

Гол: Хараслин, 54

Группа D

Аталанта – Спортинг – 1:1

Голы: Скамакка, 23 - Эдвардс, 56

Штурм – Ракув – 0:1

Гол: Йебоа, 81

Группа F

Маккаби (Хайфа) – Ренн – 0:3

Голы: Террье, 29, Гуири, 47, Ридер, 90+3

Джанлука Скамакка забил Спортингу два мяча в первом тайме, но первый гол был отменён из-за офсайда (потребовалась подсказка VAR). Примечательно, что второе взятие ворот тоже случилось на грани "вне игры". В перерыве наставник гостей Рубен Аморим произвёл сразу две замены, и во втором тайме "львам" удалось сравнять счёт – забил Эдвардс, который чудом попал в заявку на этот матч. Тренер до последнего сомневался, ведь форвард на днях угодил в серьёзное ДТП.

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Аталанте было достаточно ничьей для итогового первого места в квартете D, и команда Гасперини выполнила задачу-минимум. В параллельной встрече этой группы Ракув обыграл на выезде Штурм и покинул последнюю строчку таблицы, однако команде Кочергина это уже не поможет – поляки лишились шансов на второе место, которое забронировал Спортинг. Сам Владислав провёл на поле всю игру, но результативными действиями не отличился.

Переход в перерыве со схемы в три защитника на формацию "четыре в линию" не помог Маккаби отыграться в номинально домашнем (игра состоялась в Будапеште) матче с Ренном. Во втором тайме французская команда забила даже больше, чем в первом, и гарантировала себе участие в плей-офф турнира. Судьба первого места решится в очном противостоянии "красно-чёрных" с Вильярреалом. У команды Жюльена Стефана будет небольшое преимущество – она сыграет этот матч у себя дома.