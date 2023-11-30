Ліга Європи, 5-й тур

Група С

Спарта – Бетіс – 1:0

Гол: Гараслін, 54

Група D

Аталанта – Спортінг – 1:1

Голи: Скамакка, 23 – Едвардс, 56

Штурм – Ракув – 0:1

Гол: Єбоа, 81

Група F

Маккабі (Хайфа) – Ренн – 0:3

Голи: Тер'є, 29, Гуїрі, 47, Рідер, 90+3

Спарта несподівано обіграла Бетіс і повернулася в боротьбу за вихід із групи. Навіть якщо Рейнджерс обіграє ввечері Аріс, чеська команда все одно збереже шанси на друге місце в групі.

Джанлука Скамакка забив Спортінгу два м'ячі в першому таймі, але перший гол було скасовано через офсайд (знадобилася підказка VAR). Примітно, що друге взяття воріт теж сталося на межі "поза грою". У перерві наставник гостей Рубен Аморім зробив одразу дві заміни, і в другому таймі "левам" вдалося зрівняти рахунок – забив Едвардс, який дивом потрапив у заявку на цей матч. Тренер до останнього сумнівався, адже форвард днями потрапив у серйозну ДТП.

Маккабі став недосяжним для Зорі та вийшов у плей-офф Ліги конференцій– в Ісландії ізраїльтяни зіткнулися з провокацією

Аталанті було достатньо нічиєї для підсумкового першого місця в квартеті D, і команда Гасперіні виконала завдання-мінімум. У паралельній зустрічі цієї групи Ракув обіграв на виїзді Штурм і покинув останню сходинку таблиці, однак команді Кочергіна це вже не допоможе – поляки втратили шанси на друге місце, яке забронював Спортінг. Тепер Ракув може розраховувати лише на вихід до Ліги конференцій. Сам Владислав провів на полі всю гру, але результативними діями не відзначився.

Перехід у перерві зі схеми в три захисники на формацію "чотири в лінію" не допоміг Маккабі відігратися в номінально домашньому (гра відбулася в Будапешті) матчі з Ренном. У другому таймі французька команда забила навіть більше, ніж в першому, і гарантувала собі участь у плей-офф турніру. Доля першого місця вирішиться в очному протистоянні "червоно-чорних" із Вільяреалом. У команди Жюльєна Стефана буде невелика перевага – вона зіграє цей матч у себе вдома.

Зоря розгромно програла Генту і де-юре вилетіла з Ліги конференцій – кіпер бельгійців отримав жахливу травму