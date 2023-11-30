Лига конференций, 5-й тур

Брейдаблик – Маккаби (Тель-Авив) – 1:2

Голы: Эйольфссон, 61 – Битон, 35, Захави, 82

Удалён: Эйольфссон, 90+5

Маккаби испытал на себе все "прелести" выездного матча в Исландии. Помимо синтетического газона, непростого соперника и не самого лучшего судейства израильская команда столкнулась с болельщиками, которые размахивали за пределами стадиона палестинскими флагами.

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Изначально игра должна была состояться в Рейкьявике, но из-за сложных погодных условий УЕФА решил перенести игру на домашний стадион Брейдаблика, который не имеет права принимать еврокубковые матчи.

Маккаби сумел адаптироваться к "полевым" условиям и забила хозяева два мяча: на 35-й минуте отличился Битон, на 82-й – бомбардир Захави. Между этими взятиями ворот случился гол хозяев – на 61-й минуте свою фамилию в протокол матча внёс Эйольфссон. Позже атакующий хавбек исландев был удалён за грубый фол против Саборита.

По итогам этой победы Маккаби взобрался на первое место квартета В и стал недосягаем для Зари. Украинской команде нужно побеждать в двух оставшихся матчах, чтобы надеяться хотя бы на второе место в группе, которое позволит выйти в плей-офф турнира. Но не факт, что даже этого будет достаточно.