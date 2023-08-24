На початку сезону 2023/24 Челсі перебуває у скрутному становищі через велику кількість травм.

У Маурісіо Почеттіно додалося головного болю через шквал пошкоджень в команді. Черговою втратою тренера Челсі став Михайло Мудрик, який вибув на кілька днів.

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Як повідомляє Daily mail, травма українця – дев'ята у складі лондонців. Загальна вартість гравців, які перебувають в лазареті, становить 266 мільйонів євро. Це другий показник в АПЛ в поточному сезоні. Зазначимо, що через пошкодження не можуть допомогти Челсі, окрім Мудрика, Нкунку, Фофана, Бадіашиль, Беттінеллі, Броя, Чалоба, Ріс Джеймс і Карні Чуквуемека.

Михайло Мудрик в сезоні 2023/24 має небагато ігрового часу. Маурісіо Почеттіно двічі випускав на поле українського вінгера, але загалом він провів лише 54 хвилини.

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