"Повреждение Мудрика? Для Михаила это незначительная проблема, возможно, он пропустит несколько дней, но завтра он будет недоступен. Мы разочарованы ситуацией, в которой он оказался, сыграв 45 минут против Вест Хэма.

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Это игрок, на которого мы надеемся, что он сможет играть так, как мы ожидаем. Поэтому мы разочарованы, но в то же время это не является большой проблемой. Нам нужно подождать, возможно, неделю или несколько дней, чтобы он снова был привлечен к команде", – приводит слова Почеттино официальный сайт Челси.

Добавим, что если травма таки окажется более серьезной, Михаил рискует не сыграть и за сборную Украины в сентябрьских матчах против Англии и Италии (9 и 12 сентября соответственно). В этом сезоне Мудрик сыграл в 2 поединках за Челси, в которых не отличался результативными действиями.

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