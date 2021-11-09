"Есть ли у нас ресурс, чтобы улучшить угрожающую турнирную ситуацию? Только в межсезонье, когда сумеем доукомплектоваться, тогда мы сможем достойно конкурировать.

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Сейчас у нас осталась гостевая игра с Минаем, а дальше начнется Лига чемпионов – Шахтер, Заря, Десна и Динамо. При таком календаре нам будет очень тяжело. Да, мы будем на каждый матч выходить с целью набрать очки, и убежден, что никому из соперников с нами легко не будет. Но это футбол. Возможно то, что мы сейчас имеем – это и есть наш потолок, ведь мы выжимаем из тех футболистов, что у нас в обойме, максимум", – цитирует Лавриненко официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, после 14-ти туров Ингулец занимает в турнирной таблице УПЛ четырнадцатую строчку, имея в своем активе 9 очков. Безвыигрышная серия подопечных Лавриненко уже составляет семь матчей.

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