"Он (Александр Поворознюк, – прим.) просто набрал, говорит: "Это Поворознюк, хочу видеть тебя в своей команде". Я спросил, какая команда, я же не знал, кто такой Поворознюк. Потом позвонил, сказал куда приезжать, так и познакомились… Это так, коротко.

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Мы приехали в Николаев, там были чемпионы Николаевской области. Команда его друга. Этот товарищ выносит кубок, а там Григорьевича (Поворознюка, – прим.) фотография и говорит: "Будет турнир в твою честь". Григорьевич достает 10 тысяч гривен, бросает и говорит: "Тогда кто выиграет, еще и десятку забирает".

Когда после этого матча мы ехали на автобусе, он на машине просто подрезал нас, зашел, пацаны пиво пьют. Мы, молодые, сидим в конце. Он спрашивает: "Все нормально, никого не обидели, за меня играть будете? Приезжайте через два дня". Тут банкет был, все село гудело. Посидели, пообщались, выпили, закусили, поели колбаски. Приехал цыганский табор, танцевать начали. Раков, свиней выносили на подносах. Я думаю: "Куда мы попали? Тут султан живет?" – рассказал Запорожец в комментарии YouTube-каналу SportArena.

Напомним, Евгений защищает цвета Ингульца с 2015 года. В текущем сезоне он провел за петровцев 12 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

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