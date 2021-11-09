"Чи є у нас ресурс, щоб покращити загрозливу турнірну ситуацію? Тільки у міжсезоння, коли зуміємо доукомплектуватися, тоді ми зможемо достойно конкурувати.

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Зараз у нас залишилась гостьова гра з Минаєм, а далі почнеться Ліга чемпіонів – Шахтар, Зоря, Десна і Динамо. За такого календаря нам буде дуже важко. Так, ми будемо на кожен матч виходити з метою набрати очки, і переконаний, що нікому із суперників з нами легко не буде. Але це футбол. Можливо те, що ми зараз маємо – це і є наша стеля, адже ми витискаємо з тих футболістів, що у нас в обоймі, максимум", – цитує Лавриненка офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, після 14-ти турів Інгулець посідає у турнірній таблиці УПЛ чотирнадцяту сходинку, маючи у своєму активі 9 очок. Безвиграшна серія підопічних Лавриненка складає вже сім матчів.

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