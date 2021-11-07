Матч Ингулец – СК Днепр-1 стартовал в 14:00 на стадионе Зирка в Кропивницком. На момент начала игры команда Йовичевича шла 5-й, набрав 25 очков. У подопечных Сергея Лавриненко дела куда хуже – петровцы не побеждают уже 2 месяца и разместились на 14-й позиции с 9-ю пунктами. Да и не забивал Ингулец достаточно давно – сухая серия команды в чемпионате насчитывала 273 минуты. При этом с игры петровцы не отличались с 28 августа – более двух месяцев!

Первую атаку с ударом по воротам организовали гости на 4-й минуте. Гальчук без проблем забрал мяч после выстрела Кравченко в ближний угол. Довбик пробил головой после подачи углового – мяч попал в голову Коробенко. На 11-й минуте Довбик классно исполнил штрафной метров с 27-ми – Гальчук в прыжке потащил мяч из-под перекладины. Значительно активнее действовали днепряне в первые минуты. Ингулец же думал исключительно об обороне. Впрочем, в середине тайма атакующий пыл гостей постепенно погас, а команда Лавриненко отвела игру от собственного штрафного. Правда, в атаке и дальше ничего не получалось.

Еще один опасный стандарт для СК Днепр-1 на 25-й минуте. Прямо по центру, с полукруга перед линией штрафной. К мячу снова подошел Артем Довбик и мощным ударом во вратарский угол открыл счет! Гальчук не спас, но момент с фолом, вероятно, еще будут обсуждать. Сергей Бойко трактовал столкновения Запорожца и Пихаленка в пользу гостей, но повтор так и не дал однозначного ответа – кто нарушил правила.

На 34-м положение Ингульца стало еще хуже. Михаил Шишка получил вторую желтую за 4 минуты и оставил свою команду в меньшинстве. Въехал хавбек петровцев в ногу Даниила Игнатенко, который в подкате и сам едва дотянулся до мяча. Справедливое удаление. Две желтые за фолы на чужой половине поля – если решения Сергея Бойко сомнений не вызывают, то к действиям Шишки у тренерского штаба будут вопросы.

Перед перерывом Довбик мог оформить дубль. Гальчук отразил мяч перед собой после удара Джурасека, но Артем не попал в пустой угол. 0:1 – итог первого тайма. К слову, гол Довбика стал 100-м для СК Днепр-1 в УПЛ.

Начало второго тайма команды провели спокойно, словно переваривали новость о назначении Андрея Шевченко главным тренером Дженоа. Лишь на 60-й минуте был момент у Довбика, который с острого угла не смог переиграть Гальчука.

В целом второй тайм был значительно скучнее первого. Типичный случай, когда одни не могли, а другие не хотели. Днепряне без особых проблем удержали нужный результат, а команда Лавриненко не впечатляла в атаке и в полных составах, что уж говорить об игре в меньшинстве. 0:1 – гол Довбика со штрафного стал единственным, хотя Артем в конце игры упустил еще один отличный шанс.

СК Днепр-1 набрал 28 очков и догнал Ворсклу, которая пока идет на 3-й позиции. Ингулец продлил неприятные серии без побед и забитых голов, но все еще находится на 14-м месте – 9 баллов. В следующем туре подопечные Йовичевича дома сыграют с Александрией, а Ингулец поедет на битву за жизнь к Минаю.

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