"Перед собой я поставил одну задачу – финишировать на самой высокой возможной позиции. Но, главное, закрепиться в УПЛ. Наш президент Александр Поворознюк завершает строительство нового стадиона.

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Я не знаю всех деталей, но, надеюсь, что к началу нового чемпионата мы сможем начать играть у себя дома на современной арене. Конечно, у нас все контролирует президент. Сейчас у него много расходов по строительству стадиона. Затем, я надеюсь, и дополнительные финансы найдутся на команду. Все надо делать постепенно", – цитирует Лавриненко Sport Arena.

Заметим, для Ингульца этот сезон является первым в истории клуба в УПЛ. Команда из Петрового пошла на зимнюю паузу десятой из 11 пунктами в активе.

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