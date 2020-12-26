"Перед собою я поставив одне завдання – фінішувати на найвищій можливій позиції. Але, головне, закріпитися в УПЛ. Наш президент Олександр Поворознюк завершує будівництво нового стадіону.

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Я не знаю всіх деталей, але, сподіваюся, що до початку нового чемпіонату ми зможемо почати грати у себе вдома на сучасній арені. Звичайно, у нас все контролює президент. Зараз у нього багато витрат з будівництва стадіону. Потім, я сподіваюся, і додаткові фінанси знайдуться на команду. Все треба робити поступово", – цитує Лавриненка Sport Arena.

Зауважимо, для Інгульця цей сезон є першим в історії клубу в УПЛ. Команда з Петрового пішла на зимову паузу десятою з 11 пунктами в активі.

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