Экс-защитник Шахтера Дмитрий Фатеев покинул Ингулец, сообщает официальный сайт команды из Петрова.

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Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. 26-летний футболист выступал за клуб с июля 2019 года, перейдя в команду Сергея Лавриненко со Львова на правах свободного агента.

Напомним, в текущем сезоне Фатеев провел за Ингулец лишь 3 матча (2 в УПЛ и 1 – в Кубке Украины), в которых отдал 1 результативную передачу. Всего за команду из Петрово Дмитрий провел 23 матча и забил 1 гол. Transfermarkt оценивает игрока в 150 тысяч евро.

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