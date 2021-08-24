"Женщина станет президентом Барселоны в течение ближайших 10 лет. Женщины с большим опозданием получают признание, которое они заслужили и заработали.

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Но тренд создан, и это замечательно. Многие женщины способны быть в руководящих кругах, и я уверен, что одна из них станет президентом ранее чем через 10 лет", – сказал Лапорта для ESPN.

Напомним, 7 марта 59-летний функционер победил на выборах президента Барселоны, пообещав избирателям, что сможет сохранить Месси в каталонском клубе.

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