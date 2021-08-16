"Мы убеждены, что приняли то решение, которое нужно было принять. Ситуация с Месси печальная, но это было необходимо. Потому что клуб больше всего. Мы бы поставили все под угрозу. Думаю, что эти длительные отношения были одной из самых красивых историй любви, которые пережила Барселона. В результате ситуация стала хуже. Такова жизнь.

Месси впервые предстал перед фанатами ПСЖ на Парк де Пренс – королевский прием, который поразил легенду

На презентации в ПСЖ он выглядел счастливым. Мои чувства были противоречивы. Я желаю ему всего наилучшего, мне нравится видеть его счастливым. Он и его семья заслужили это. Не очень приятно, что он ушел к конкуренту", – приводит слова Лапорты Diario Sport.

Напомним, Месси согласился на уменьшение зарплаты, чтобы остаться в Барселоне и подписать новый контракт, однако правила Ла Лиги не позволили каталонцам зарегистрировать звезду. Лионель перешел в ПСЖ, где зарабатывать около 40 млн евро в год.

Унижение Реала, издевательство над соперниками и невероятные рекорды – 10 незабываемых моментов Месси в Барселоне