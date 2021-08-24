"Жінка стане президентом Барселони протягом найближчих 10 років. Жінки з великим запізненням отримують визнання, яке вони заслужили і заробили.

Лапорта – про відхід Мессі з Барселони: Це було необхідно

Але тренд створений, і це чудово. Багато жінок здатні бути у керівних колах, і я впевнений, що одна з них стане президентом раніше ніж через 10 років", – сказав Лапорта для ESPN.

Нагадаємо, 7 березня 59-річний функціонер переміг на виборах президента Барселони, пообіцявши виборцям, що зможе зберегти Мессі у каталонському клубі.

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