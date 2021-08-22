Центральным событием 2-го тура в испанской Примере стала встреча в Бильбао между Атлетиком и Барселоной. Каталонцы неплохо начали сезон, уверенно переиграв Реал Сосьедад, однако на Сан Мамесе "блаугранас" всегда имели проблемы – последний поединок на этом стадионе завершился перестрелкой со счетом 3:2, а до этого баски били Барсу (1:0) и играли с ней вничью. И это было в эпоху Месси – теперь же команда Рональда Кумана училась играть без него.

Хозяева сразу накрыли гранда агрессивным прессингом. До самого завершения встречи "сине-гранатовые" имели огромные проблемы под давлением Атлетика, однако первый момент создали именно гости – это Брейтвейт на 6-й минуте замыкал прострел на линию вратарской. Над перекладиной! Подопечные Марселино ответили круто: уже на 10-й минуте Уильямс выцарапал мяч у Эрика Гарсии и с близкого расстояния попал в Нето, а на 11-й Сансет мощно пробил с левого края штрафной – перекладина спасла Барсу! Ещё через семь минут Нето обрезался при выносе, а баски провели контрвыпад с ударом Иньиго Мартинеса, который в последний момент накрыл де Йонг.

"Блаугранас" могли наказать Атлетик за расточительность на 21-й минуте, заработав стандарт в метрах 22-х от ворот, но Депая пробил с него прямо в руки Агирресабале. В ответ "львы" провели атаку с прострелом Муниаина, который лишь чудом не замкнул Беренгер. На этом проблемы гостей не завершились, ведь на 31-й минуте сломался Пике. Вместо него вышел Араухо.

В последней трети первого тайма ситуация отнюдь не изменилась. Атлетик душил Барсу прессингом, зарабатывал кучу угловых и создавал момент за моментом. Иньяки Уильямс дважды пробивал с правого края штрафной (немного неточно), а Беренгер с 35-ти метров решился на выстрел с лёту (прямо в Нето). Гол басков висел в воздухе, но перед свистком на перерыв его неожиданно забили каталонцы: Брейтвейт выиграл верховую борьбу в штрафной и скинул мяч на линию вратарской, Эрик Гарсия поставил корпус голкиперу, а Араухо в падении через себя попал в дальний угол – впрочем, взятие ворот отменили из-за фола в атаке.

Отдыхать футболисты отправились при нулях на табло. Ожидалось, что во втором тайме подопечным Марселино будет не так просто, как в первом, однако уже через несколько секунд после перерыва Иньяки Уильямс вышел один на один с Нето (голкипер выручил Барсу), а Беренгер выстрелил в пустые ворота – Араухо заблокировал мяч на линии! Гости на 48-й минуте огрызнулись похожим эпизодом (Брейтвейт попал в защитника на линии ворот), а ещё через две минуты Нето вынужден был вынимать сферу из сетки. Баски забили просто: Муниаин исполнил подачу с углового, а Мартинес, открывшись на ближней штанге, головой пробил в дальний угол – 1:0.

Практически сразу Барселона могла отыграться в результате эффектного прохода Деста с финтами в штрафной, но в его завершении Сержиньо нанёс удар прямо в Агирресабалу. После этого "блаугранас" провели ещё ряд неплохих позиционных атак, но им критически не хватало завершения – а вот хозяева действовали намного острее. Так, на 62-й минуте Уильямс снова выходил один на один с Нето (бразилец успел опередить баска), а на 64-й голкипер вытащил крутой выстрел с дистанции под дальнюю штангу.

Перед этими моментами Куман провёл двойную замену, бросив в бой Демира и Серхи Роберто. Сначала этот ход не приносил дивидендов, но ближе к 70-м минутам у каталонцев наладился контроль мяча. Атлетик всё равно убегал в регулярные контрвыпады, однако прессинг перестал работать эффективно, а моменты у "львов" исчезли. Барса же постепенно начала обострять: на 74-й минуте де Йонг даже мог сравнять счёт ударом с линии штрафной – перекладина спасла басков!

Подопечные Марселино после этого эпизода держались недолго. Уже через минуту Серхи Роберто подхватил мяч в центре и исполнил заброс на ход Депаю левым флангом, а Мемфис, ворвавшись на край штрафной, пробил в ближнюю девятку – 1:1! Нидерландский новичок забил дебютный гол в Ла Лиге.

В последней трети второго тайма содержание игры не менялось. Каталонцы владели мячом и разыгрывали позиционные атаки с короткими розыгрышами, а баски убегали в контратаки через фланги и зарабатывали угловые. После одного из них Беренгер попытался закрутить мяч прямо в ворота, однако Нето не спал. Барселона же могла вырвать победу на 86-й минуте в результате передачи Де Йонга на ход Депаю и его удара с левого края штрафной – мяч прошёл рядом с дальней штангой! "Львы" ответили закрученным ударом Нико Вильямса метров с 20-ти, который спокойно взял Нето.

На последних секундах встречи Атлетик должен был наказывать Барселону выходом Нико Вильямса один на один с Нето, но Эрик Гарсия в отчаянном подкате срезал форварда. Арбитр показал Эрику прямую красную, но жертва центрбэка ни была напрасной – Иньиго Мартинес со стандарта попал в стенку. В итоге, финальный свисток зафиксировал ничью.