Президент Барселоны Жоан Лапорта признался, что клуб не может зимой тратить деньги на трансферном рынке. Также глава "блаугранас" выразил Хави полное доверие.

"Раньше нам пришлось принять некоторые меры, чтобы стабилизировать финансовое положение Барселоны и спасти клуб от краха. Сейчас Барселона находится на стадии экономического восстановления с ожидаемым доходом в 1,225 миллиона евро. Запланированная прибыль составляет 274 миллиона, но, согласно правилам финансовой "честной игры" испанской лиги, мы не можем подписывать новичков зимой.

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Барселона и некоторые клубы Ла Лиги пытаются убедить Ла Лигу быть более гибкими. В той же АПЛ система более гибкая, клубы имеют больше свободы.

Хави работает феноменально, у него все очень хорошо. Это тренер, прекрасно понимающий клуб и точно знающий, во что играет Барса, и как она должна играть. Кроме того, он удивительный человек, мы очень рады, что он наш тренер. Уверен, что команда будет совершенствоваться", – сказал Лапорту Mundo Deportivo со ссылкой на EFE.

Напомним, Барселона ушла на перерыв в статусе лидера Примеры, опережая Реал на 2 очка. В Лиге чемпионов второй год подряд произошел провал – только третье место группы и вылет в Лигу Европы.

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