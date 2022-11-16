Президент Барселони Жоан Лапорта зізнався, що клуб не може взимку витрачати гроші на трансферному ринку. Також очільник "блаугранас" висловив Хаві повну довіру.

"Раніше нам довелося вжити деяких заходів, щоб стабілізувати фінансове становище Барселони і врятувати клуб від краху. Зараз Барселона перебуває на стадії економічного відновлення з очікуваним доходом у 1,225 мільйона євро. Запланований прибуток складає 274 мільйони, але, відповідно до правил фінансової "чесної гри" іспанської ліги, ми не можемо підписувати новачків узимку.

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Барселона та деякі клуби Ла Ліги намагаються переконати Ла Лігу бути гнучкішими. У тій же АПЛ система гнучкіша, клуби мають більше свободи.

Хаві працює феноменально, у нього все дуже добре. Це тренер, який чудово розуміє клуб і точно знає, у що грає Барса, і як вона має грати. Крім того, він надзвичайна людина, ми дуже раді, що він наш тренер. Впевнений, що команда буде вдосконалюватися", – цитує Лапорту Mundo Deportivo з посиланням на EFE.

Нагадаємо, Барселона пішла на перерву в статусі лідера Прімери, випереджаючи Реал на 2 очки. У Лізі чемпіонів другий рік поспіль стався провал – лише третє місце групи і виліт у Лігу Європи.

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