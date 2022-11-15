В следующем сезоне Барселона намерена сменить место проведения домашних матчей, и перебраться со стадиона Камп Ноу на Олимпийский стадион, который располагается на горе Монтжуик. Об этом информирует Mundo Deportivo.

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На Камп Ноу в настоящее время проводятся ремонтные работы, однако некоторые из них не могут быть выполнены, пока Барселона всё еще использует стадион. "Блаугранас" планирует завершить текущий сезон на Камп Ноу, чтобы начать сезон 2023/24 на Олимпийском стадионе.

Ожидается, что ремонтные работы на Камп Ноу будут завершены не ранее октября 2024 года, а это означает, что Барселона начнёт сезон 2024/25 также на Олимпийском стадионе.

В настоящий момент времени стадион на горе Монтжуик не приспособлен для проведения матчей Ла Лиги. Барселоне придётся потратить от 15 до 20 миллионов евро, чтобы адаптировать арену под проведение матчей чемпионата Испании.

Олимпийский стадион вмещает чуть более 56 000 человек, а это означает, что доходы Барселоны от продажи билетов на матчи существенно снизится. Клубное правление прогнозирует, что потери доходов от музея и фирменного магазина Барселоны составят до 100 миллионов.

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