"Моя мати постійно скаржиться, що дев'ять місяців мучилася і народила мене, а її прізвище навіть не згадують. До того, як на світ з'явився я, батьки чекали на дівчинку. Тато був упевнений, що буде дівчинка. Але коли вони дізналися… їм довелося швидко вигадувати ім'я.

Я не усвідомлював, що я особливий. Я грав. Чутки розійшлися, і люди приїжджали з інших міст, щоб подивитися мене. Але я не розумів, що це таке, просто перемагав, забивав голи, добре проводив час. Вулиця мене багато чому навчила. Я приходив додому зі школи і йшов на вулицю. Це був футбол, футбол і футбол. Я поїхав звідти ще дитиною, але до того багато чому навчився. У мене в дитинстві була хвороба. Я залишив свою сім'ю і друзів, щоб поїхати в Барселону. Це була надзвичайна зміна. Я дуже виріс. Я багато чому навчився у Барселоні.

Скільки себе пам'ятаю, я завжди був із м'ячем. З двох років, так каже батько. Я постійно грав із двоюрідними братами. Дуже часто хворів... Вони дбали про мене. Але я ріс із м'ячем. Якщо не було з ким грати, божеволів, стукав м'ячем об стіну. Мій ігровий стиль не сильно змінився. Завжди говорив, що вже у 4-5 років у мене був такий стиль, як тоді, коли я почав грати на професіональному рівні. Я продовжував зміцнювати та вдосконалювати цей дар. Я намагався додавати з кожним днем. Але те, що я вмію, безсумнівно, даровано мені господом.

Думаю, що футбол дуже змінився. Зараз важко побачити гравця, який грає неординарно. Тому що з юних років тебе змушують грати певним чином. Дедалі більше зводиться до тактики. Сьогодні видно, що будь-яка команда ускладнює життя будь-кому, не маючи видатних гравців, граючи тактично організовано

Бути Мессі має свою погану сторону. У багатьох речах я хотів би залишитися непоміченим. Не привертати увагу і не відчувати, що на тебе весь час дивляться. Я до цього звик. Моя сім'я – це мій притулок. Мою дружину я знаю з семи чи восьми років. Коли я приїхав до Барселони, у нас не було зв'язку і ми розмовляли раз на тиждень і швидко, щоб це не коштувало дуже дорого. Все життя у мене в голові були ці стосунки.

У роздягальні з такою кількістю зірок було нелегко, але вони добре до мене ставилися. Роналдінью, Деку, Мотта, Сільвінью, Хаві, Пуйоль. Усі вони з самого початку змусили мене почуватися одним із них. Те, як вони ставилися до мене, було чудово. Нелегко потрапити в таку роздягальню, але я зміг нормально вписатися.

Період Гвардіоли у Барселоні був визначним етапом. Він допоміг нам вирости як команді. Він знайшов унікальне покоління гравців. Це було дивовижно. У нас були болючі поразки, але у нас була впевненість у тренуваннях. Я шкодую, що на той час не отримав від цього більшого задоволення. Ми робили це так легко і так природно. Згодом розумієш, що це було щось унікальне. Гвардіола завдав багато шкоди футболу, всі хотіли копіювати це. Після цього я багато де бачив його ідеї. Найкращий тренер, без сумніву. У ньому є щось особливе.

Луїс Енріке дуже схожий на Гвардіолу. Вони мають паралелі в тому, як вони готуються до матчів, схожа філософія. Нинішня гра збірної Іспанії – це те, чого хоче Енріке. Це дуже молода команда, але вони знають, у що грають, вони змушують вас бігти, вони відбирають у вас м'яч. Вони грають однаково у кожній грі. Це молода команда, але з дуже чіткими ідеями.

Пам'ятаю, коли ми були в Барселоні, у нас виникла суперечка на лаві запасних, яка тривала деякий час, а потім… Тоді я не контролював себе, про що відразу ж пошкодував. Я ніколи не лукавив і завжди казав те, що думав. Я помилявся тисячу разів. Після того інциденту з Луїсом Енріке ми мали чудові стосунки. З ним я прожив дуже важливу частину своєї кар'єри.

Якби ми програли фінал Копа Америка 2021 Бразилії, мене б критикували більше. Тепер преса і люди дивляться не тільки на перемогу чи поразку. Ми програли фінал Чемпіонату світу 2014 року, і нас несправедливо багато критикували. Скалоні завжди мав особливий характер, ще з часів, коли він був гравцем. Він дуже добре готується до ігор. Найкраще, що у нього є – це комунікація. Він вибирає склад, не думаючи про те, що скажуть інші. Він дуже простий, нормальний, реалістичний. Завжди з великою повагою ставився до всіх.

Будь-який суперник на чемпіонаті світу так чи інакше складний. Не варто забувати, що ми мали не так багато зустрічей із командами з Європи. Але й цим збірним грати проти нас також не подобається. Європейським збірним важко із південноамериканцями. Думаю, ми прибули до Катару в гарний час. Але не варто звертати уваги на божевільні думки народу та заздалегідь вважати себе чемпіонами. Потрібно робити крок за кроком на турнірі. Збірна Франції? Вони справді вселяють страх через свій підбір гравців та тренера. Варто відзначити, що дуже якісний склад і у Бразилії, там не вистачає балансу, але вони мають Неймара", – цитує Мессі Mundo Deportivo з посиланням на Universo Valdano.