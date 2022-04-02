Журналисты RTVE спросили босса "блаугранас", как бы он отреагировал, если бы легенда попросил вернуться на Камп Ноу.

Месси не собирается возвращаться в Барселону – громкое заявление Лапорты стало последней каплей

"Я бы ответил – давай обсудим, Лео, давай обсудим (смеется). На самом деле я был бы очень счастлив, если бы это произошло. Даже более чем счастлив", – приводит ответ Лапорты инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, прошлым летом Барселона не могла "втиснуть" зарплату Месси в свой бюджет, поэтому аргентинец свободным агентом присоединился к ПСЖ.

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