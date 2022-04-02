Лапорта зізнався, що скаже Мессі у разі прохання повернутися до Барселони
15:00 - Читать на русском
Президент Барселони Жоан Лапорта намагається уникнути розмов про Ліонеля Мессі.
Журналісти RTVE запитали боса "блаугранас", як би він відреагував, якби легенда колись попросив повернутися на Камп Ноу.
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"Я б відповів – давай обговоримо, Лео, давай обговоримо (сміється). Насправді я був би дуже щасливий, якби це сталося. Навіть більш ніж щасливий", – наводить відповідь Лапорти інсайдер Фабріціо Романо.
Нагадаємо, минулого літа Барселона не могла "втиснути" зарплату Мессі у свій бюджет, тому аргентинець вільним агентом приєднався до ПСЖ.
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