Журналісти RTVE запитали боса "блаугранас", як би він відреагував, якби легенда колись попросив повернутися на Камп Ноу.

Мессі не збирається повертатися в Барселону – гучна заява Лапорти стала останньою краплею

"Я б відповів – давай обговоримо, Лео, давай обговоримо (сміється). Насправді я був би дуже щасливий, якби це сталося. Навіть більш ніж щасливий", – наводить відповідь Лапорти інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, минулого літа Барселона не могла "втиснути" зарплату Мессі у свій бюджет, тому аргентинець вільним агентом приєднався до ПСЖ.

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