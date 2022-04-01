Форвард ПСЖ не собирается снова играть за "сине-гранатовых" – по крайней мере, в ближайшие годы.

Президент "блаугранас" в последнем интервью заявил, что клуб не будет пытаться вернуть 34-летнего аргентинца, который в 2021-м покинул Барсу на правах свободного агента. По словам Жоана Лапорты, Хави будет строить новую команду вокруг молодых футболистов.

Барселона не рассматривает вариант с возвращением Месси

После этого заявления окружение Месси заявило, что форвард не рассматривает вариант с возвращением в Барселону. По крайней мере, пока Лапорта будет находиться на должности президента клуба. Если же аргентинец решит покинуть ПСЖ, то перейдет в какой-то другой клуб, сообщает TyC Sports.

За парижан Лионель сыграл 26 матчей. Забил 7 голов и отдал 11 ассистам. Единственный турнир, который может выиграть аргентинец в сезоне 2021/22 – чемпионат Франции. Из Кубка и ЛЧ команда Почеттино уже вылетела.

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