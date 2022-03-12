Поражение от Реала стало сигналом к серьезным кадровым изменениям в структуре ПСЖ.

Президент французского гранда Нассер Аль-Хелаифи уже приступил к поискам нового спортивного директора на место Леонардо, утверждает AS.

Мбаппе на следующей неделе подпишет контракт с Реалом – Marca подтвердила безумную зарплату и бонусы

За три года бразилец не смог выполнить задание победы в Лиге чемпионов. Этот сезон стал очередной неудачей – после безумной летней закупки ПСЖ остановился на 1/8 финала ЛЧ. Бесплатная потеря Килиана Мбаппе окончательно пошатнула позиции Леонардо.

Боссы ПСЖ выбрали фаворита на замену – Фабио Паратичи. Впрочем, итальянец лишь недавно начал работу в Тоттенхэме и может отказаться от переезда в звездный хаос Парижа.

Хет-трик Бензема вывел Реал в четвертьфинал ЛЧ – триумф чемпионов над лузерами, гениальный Модрич и конец саги о Мбаппе