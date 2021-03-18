Одной из главных предвыборных обещаний Жоана Лапорты было сохранение Месси. Похоже, он уже начал подготовку к переговорам и хочет предложить Лео пожизненный контракт, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на El Confidencial.

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Правда, в новом соглашении якобы будет прописано снижение зарплаты. Лапорта считает, что этот пункт позволит Лионелю стать примером для остальных игроков, чтобы те согласились на финансовые уступки, ведь каталонцы переживают не лучшие времена. Уже в ближайшее время президент и главная звезда должны сесть за стол переговоров.

Контракт Месси с "блаугранас" завершается этим летом, а главными претендентами на аргентинца называют ПСЖ и Манчестер Сити. В текущем сезоне Лео сыграл 36 матчей, в которых отметился 27 голами и 12 ассистами.

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