"Я попробую убедить Месси остаться. Извини, Лео, но ты знаешь, что я люблю тебя, что Барса тебя любит, и если бы этот стадион был заполнен, когда ты играешь, ты не хотел бы уйти. Что бы ты ни делал, это хорошо, но я попробую...", – цитирует Лапорту официальный сайт клуба.

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33-летний аргентинец только улыбнулся в ответ на признание новоиспеченного президента Барселоны. Напомним, действующий контракт Лионеля с Барсой завершаются летом, и форвард еще не определился относительно своего будущего.

Среди реальных претендентов на Месси СМИ называют Манчестер Сити и ПСЖ.

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