Новоспечений президент Барселони рішуче налаштований на збереження головної зірки. Для Ліонеля Мессі вже готують особливі умови.

Однією з головних передвиборчих обіцянок Жоана Лапорти було збереження Мессі. Схоже, він вже розпочав підготовку до перемовин та хоче запропонувати Лео пожиттєвий контракт, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на El Confidencial.

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Щоправда, у новій угоді нібито буде прописане зниження зарплати. Лапорта вважає, що цей пункт дозволить Ліонелю стати прикладом для решти гравців, щоб ті погодились на фінансові поступки, адже каталонці переживають не найкращі часи. Найближчим часом президент та головна зірка мають сісти за стіл перемовин.

Контракт Мессі з "блаугранас" завершується вже цього літа, а головними претендентами на аргентинця називають ПСЖ та Манчестер Сіті. У поточному сезоні Лео зіграв 36 матчів, в яких відзначився 27 голами та 12 асистами.

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