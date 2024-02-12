Жирона и Атлетико проиграли, поэтому "кулес" имели прекрасную возможность улучшить свои позиции в борьбе за зону ЛЧ. Вместо этого подопечные Хави дома вымучили ничью 3:3 против предпоследней команды чемпионата – Гранады.

Барселона – Гранада – 3:3 – видео голов и обзор матча

Жоан Лапорта смотрел игру в VIP-ложе Монжуика и был крайне раздражен таким результатом. Под горячую руку президента Барселоны попал поднос с канапе, которые разлетелись на пол, информирует AS. Лапорта не заходит в раздевалку команды уже несколько недель – после вылета из Кубка Испании от Атлетика.

Барселона на 5 очков опережает басков (пятое место), но у них есть игра в запасе. Потеря места в Лиге чемпионов станет страшным ударом для каталонцев, которые и без того экономят каждую копейку.

Барселона пятый раз подряд не смогла победить Гранаду – ничья с шестью голами не позволила приблизиться к Жироне