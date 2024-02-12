Барселона – Гранада – 3:3 – видео голов и обзор матча
12 февраля 09:54 - Читати українською
Барселона и Гранада расписали яркую ничью в 24-м туре Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча.
14’ Ламин Ямал
81’ Ламин Ямал
Рикард Санчес 43’
Игнаси Мигель 66’
14’ Ламин Ямал
43’ Рикард Санчес
66’ Игнаси Мигель
81’ Ламин Ямал
Команды обменялись голами до перерыва. Ямал замкнул роскошный заброс Канселу, а Рикард Санчес ошарашил тер Штегена мощным ударом в девятку. Очередным фейлом отметился Левандовски – поляк умудрился попасть в единственного защитника на линии ворот.
Барселона в пятый раз подряд не смогла победить Гранаду – ничья с шестью голами не позволила приблизиться к Жироне
Во второй половине Гранада дважды выходила вперед благодаря провалам обороны Барселоны. Каталонцы дважды отвечали – Левандовски таки забил, а 16-летний Ямал дублем спас ничью.
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