Барселона и Гранада расписали яркую ничью в 24-м туре Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча.

Команды обменялись голами до перерыва. Ямал замкнул роскошный заброс Канселу, а Рикард Санчес ошарашил тер Штегена мощным ударом в девятку. Очередным фейлом отметился Левандовски – поляк умудрился попасть в единственного защитника на линии ворот.

Барселона в пятый раз подряд не смогла победить Гранаду – ничья с шестью голами не позволила приблизиться к Жироне

Во второй половине Гранада дважды выходила вперед благодаря провалам обороны Барселоны. Каталонцы дважды отвечали – Левандовски таки забил, а 16-летний Ямал дублем спас ничью.