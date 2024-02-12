Жирона та Атлетіко програли, тому "кулес" мали чудову нагоду поліпшити свої позиції у боротьбі за зону ЛЧ. Замість цього підопічні Хаві вдома вимучили нічию 3:3 проти передостанньої команди чемпіонату – Гранади.

Барселона – Гранада – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Жоан Лапорта дивився гру у VIP-ложі Монжуїка і був вкрай роздратований таким результатом. Під гарячу руку президента Барселони потрапила таця з канапе, які розлетілися на підлогу, інформує AS. Лапорта не заходить у роздягальню команди вже кілька тижнів – після вильоту з Кубка Іспанії від Атлетіка.

Барселона на 5 очок випереджає басків (п'яте місце), але у них є гра у запасі. Втрата місця у Лізі чемпіонів стане страшним ударом для каталонців, які і без того економлять кожну копійку.

Барселона вп'яте поспіль не змогла перемогти Гранаду – нічия з шістьма голами не дозволила наблизитись до Жирони