Рух совершил камбэк в поединке 1-го тура УПЛ против Зари. Смотрите видео голов и обзор поединка Рух – Заря на "Футбол 24".

Заря повела в счете на 21 минуте благодаря сразу двум экс-динамовцам. Антюх на правом фланге накрутил защитников и сумел прострелить, а Русина никто не удержал в центре штрафной. Первая половина так и завершилась со счетом 1:0, но уже в середине второго Рух отыгрался. Климчук прорвался по левому флангу в штрафную и легонько навесил, а Рунич головой переправил мяч в ворота.

Рух одержал волевую победу над Зарей – Климчук забил, отдал ассист и заработал красную для соперника

На 84 минуте Заря осталась в меньшинстве – Джордан получил вторую желтую, а уже через 2 минуты Климчук ударом из-за пределов штрафной забил победный мяч.