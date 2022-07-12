27-летний центрбек по завершении контракта с Миланом перебрался в Лацио на правах свободного агента, информирует пресс-служба "орлов" .

Милан продал защитника в Турцию

С римлянами Романьоли подписал контракт на пять лет. По неофициальной информации, его зарплата будет составлять 3 миллиона в год. До этого Алессио 7 сезонов провел в Милане и дослужился до статуса капитана, но в прошлой кампании потерял статус ведущего игрока.

Защитник является воспитанником Ромы, но не скрывал, что с детства болеет за Лацио. В Риме Романьоли присоединится к экс-хавбеку Шахтера Маркосу Антонио.

Мілан на вершині, провали Ювентуса, Аталанти та українців, шедевр Маліновського – найголовніше про минулий сезон кальчо