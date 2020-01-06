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Лацио повторил клубный рекорд по победам подряд в Серии А

6 января 09:35 64 Читати українською
Лацио повторил клубный рекорд по победам подряд в Серии А
Чиро Иммобіле / LaPresse

В рамках 18-го тура итальянского чемпионата римский Лацио вырвал выездную победу над Брешией (2:1) благодаря дублю Чиро Иммобиле.

18’ Марио Балотелли
40’ Андреа Чистана
 
Чиро Иммобиле 42’
Чиро Иммобиле 90+1’
18’ Марио Балотелли
40’ Андреа Чистана
42’ Чиро Иммобиле
90+1’ Чиро Иммобиле

Эта победа стала 9-й подряд для "орлов" в Серии А. Следовательно, римляне повторили клубный рекорд, сообщает Gracenote Live.

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Последний раз Лацио оформил подобную серию в сезоне 1998/99. Тогда римляне играли под руководством Свена-Ёрана Эрикссона и только побеждали с декабря по февраль. Лацио до последнего претендовал на Скудетто, но в конце концов уступил Милану.

В сезоне 2019/20 пока "орлы" занимают 3-е место в чемпионате, отставая от Интера и Ювентуса на 3 очка.

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Италия Серия А Рекорды Лацио Лацио Брешия - Лацио
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