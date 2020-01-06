Лацио повторил клубный рекорд по победам подряд в Серии А

В рамках 18-го тура итальянского чемпионата римский Лацио вырвал выездную победу над Брешией (2:1) благодаря дублю Чиро Иммобиле.
Эта победа стала 9-й подряд для "орлов" в Серии А. Следовательно, римляне повторили клубный рекорд, сообщает Gracenote Live.
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Последний раз Лацио оформил подобную серию в сезоне 1998/99. Тогда римляне играли под руководством Свена-Ёрана Эрикссона и только побеждали с декабря по февраль. Лацио до последнего претендовал на Скудетто, но в конце концов уступил Милану.
В сезоне 2019/20 пока "орлы" занимают 3-е место в чемпионате, отставая от Интера и Ювентуса на 3 очка.
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