toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Балотелли стал жертвой расизма со стороны фанатов Лацио – форвард Брешии отреагировал на скандальные события

5 января 21:46 88 Читати українською
Балотелли стал жертвой расизма со стороны фанатов Лацио – форвард Брешии отреагировал на скандальные события
Марио Балотелли / Tuttosport

Нападающий Брешии Марио Балотелли имеет серьезные претензии к фанатам Лацио после матча 18 тура Серии А.

18’ Марио Балотелли
40’ Андреа Чистана
 
Чиро Иммобиле 42’
Чиро Иммобиле 90+1’
18’ Марио Балотелли
40’ Андреа Чистана
42’ Чиро Иммобиле
90+1’ Чиро Иммобиле

В первом тайме болельщики римского клуба скандировали оскорбительные фразы о расовой принадлежности игрока и его семьи. Балотелли сообщил об этом арбитру, игра была приостановлена ​​на несколько минут.

Балотелли попал в ДТП – скандальный итальянец неудачно начал 2020 год

"Фанаты Лацио, которые сегодня были на стадионе, – позор вам!" – написал Балотелли в инстаграме после матча.

Напомним, в отчетном матче Брешия уступила Лацио – 1:2. Балотелли стал автором единственного гола своей команды. Для 29-летнего нападающего это взятие ворот стало пятым в текущем розыгрыше Серии А.

Майбутнє наяву: безликі клуби, високі ціни, транснаціональні ліги та переїзд в Азію – з чим футбол входить у 2020 рік?

blog_ava
Суркисы хотят взыскать с Порошенко 140 млн долларов – дело, к которому причастен Коломойский, рассмотрят в Лондоне
17 января
1085
Теги
Италия Расизм в футболе Лацио Лацио Брешия Брешия Брешия - Лацио
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
20
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук