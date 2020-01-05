Балотелли стал жертвой расизма со стороны фанатов Лацио – форвард Брешии отреагировал на скандальные события

Нападающий Брешии Марио Балотелли имеет серьезные претензии к фанатам Лацио после матча 18 тура Серии А.

В первом тайме болельщики римского клуба скандировали оскорбительные фразы о расовой принадлежности игрока и его семьи. Балотелли сообщил об этом арбитру, игра была приостановлена ​​на несколько минут.

Балотелли попал в ДТП – скандальный итальянец неудачно начал 2020 год

"Фанаты Лацио, которые сегодня были на стадионе, – позор вам!" – написал Балотелли в инстаграме после матча.

Напомним, в отчетном матче Брешия уступила Лацио – 1:2. Балотелли стал автором единственного гола своей команды. Для 29-летнего нападающего это взятие ворот стало пятым в текущем розыгрыше Серии А.

Майбутнє наяву: безликі клуби, високі ціни, транснаціональні ліги та переїзд в Азію – з чим футбол входить у 2020 рік?