Лаціо повторив клубний рекорд за перемогами поспіль у Серії А

У рамках 18-го туру італійського чемпіонату римський Лаціо вирвав виїзну перемогу над Брешією (2:1) завдяки дублю Чіро Іммобіле.

Ця перемога стала 9-ю поспіль для "орлів" у Серії А. Отже, римляни повторили клубний рекорд, повідомляє Gracenote Live.

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Востаннє Лаціо оформив подібну серію у сезоні 1998/99. Тоді римляни грали під керівництвом Свена-Йорана Еріксона та лише перемагали з грудня по лютий. Лаціо до останнього претендував на Скудетто, та зрештою поступився Мілану.

У сезоні 2019/20 наразі "орли" посідають 3-тє місце в чемпіонаті, відстаючи від Інтера та Ювентуса на 3 очки.

- @OfficialSSLazio equal the club Serie A record of nine consecutive victories, set from December 1998 to February 1999. #BresciaLazio — Gracenote Live (@GracenoteLive) 5 января 2020 г.

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