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Лаціо повторив клубний рекорд за перемогами поспіль у Серії А

09:35 36 Читать на русском
Лаціо повторив клубний рекорд за перемогами поспіль у Серії А
Чіро Іммобіле / LaPresse

У рамках 18-го туру італійського чемпіонату римський Лаціо вирвав виїзну перемогу над Брешією (2:1) завдяки дублю Чіро Іммобіле.

18’ Маріо Балотеллі
40’ Андреа Чістана
 
Чіро Іммобіле 42’
Чіро Іммобіле 90+1’
18’ Маріо Балотеллі
40’ Андреа Чістана
42’ Чіро Іммобіле
90+1’ Чіро Іммобіле

Ця перемога стала 9-ю поспіль для "орлів" у Серії А. Отже, римляни повторили клубний рекорд, повідомляє Gracenote Live.

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Востаннє Лаціо оформив подібну серію у сезоні 1998/99. Тоді римляни грали під керівництвом Свена-Йорана Еріксона та лише перемагали з грудня по лютий. Лаціо до останнього претендував на Скудетто, та зрештою поступився Мілану.

У сезоні 2019/20 наразі "орли" посідають 3-тє місце в чемпіонаті, відстаючи від Інтера та Ювентуса на 3 очки.

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Рекорди Серія А Брешія - Лаціо Лаціо Лаціо Італія
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