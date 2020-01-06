Рома уступила Торино, Дженоа вырвал победу у Сассуоло, Лацио дожал Брешию, Верона обыграла СПАЛ

В рамках 19-го тура в чемпионате Италии в воскресенье состоялось несколько матчей. Отчет о поединках читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии, 18-й тур

Брешия – Лацио – 1:2

Голы: Иммобиле, 42 (пен.), 91 – Балотелли, 18

Удаление: Чистана, 40 (красная карточка, Брешия)

СПАЛ – Верона – 0:2

Голы: Паццини, 14, Стемпинский, 86

Удаление: Томович, 38 (красная карточка, СПАЛ)

Дженоа – Сассуоло – 2:1

Голы: Кришито, 29 (пен.), Пандев, 86 – Обианг Авомо, 33

Рома – Торино – 0:2

Голы: Белотти, 45+2, 86 (пен.)

18-й тур Серии А открывали Брешия и Лацио. Третья команда снизу и третья команда сверху довольно активно начали матч и уже на 7-й минуте гости вышли вперед. Однако гол Фелипе Кайседо не был засчитан – арбитр усмотрел офсайд. Впоследствии уже чистый мяч забили хозяева – Марио Балотелли великолепным ударом низом поразил правый угол ворот.

За шесть минут до окончания первого тайма арбитр удалил с поля Андреа Чистану. Интересно, что у полузащитника Брешии уже была желтая карточка, но арбитр в данном эпизоде ​​показал игроку прямую красную, оценив эпизод как фол последней надежды. Кроме того, судья назначил пенальти, который четко реализовал Чиро Иммобиле.

После такого развития событий казалось, что после перерыва Лацио просто разорвет своего соперника. Однако хозяева, перестроившись, фактически не позволили римлянам создать у своих ворот хотя бы один более-менее опасный момент. Но уже в добавленное арбитром время малозаметный Иммобиле сумел воспользоваться пасом Фелипе Кайседо и забил за свою команду победный гол.

Предпоследняя команда чемпионата СПАЛ принимала Верону. Хозяева стремились улучшить свое турнирное положение, поэтому сразу бросились атаковать. Однако их пыл "мастифы" быстро остановили, забив на 14-й минуте –- Джампаоло Паццини получил прекрасную передачу в штрафную и головой открыл счет в матче. Под конец тайма арбитр, за жесткий подкат, удалил защитника "бело-голубых" Ненада Томовича и оставил хозяев в меньшинстве.

После перерыва Амир Ррахмани должен был удваивать счет, но чрезвычайное мастерство продемонстрировал кипер хозяев Етрит Бериша, который в неимоверном прыжке дотянулся до мяча. Мог забить и СПАЛ, однако после удара головой Андреа Петаньи мяч пролетел впритирку со стойкой. За четыре минуты до окончания поединка польский форвард Мариуш Стемпинський, который за несколько минут до этого появился на поле, снял вопрос победителя, удвоив счет.

Откровенный аутсайдер турнирной таблицы Дженоа мог пропустить от Сассуоло уже на 6-й минуте: Хамед Траоре наносил удар головой в упор и только реакция Маттиа Перина спасла ворота "грифонов". В середине тайма Педро Обианг грубо нарушил в своей штрафной и арбитр назначил одиннадцатиметровый. Доменико Кришито уверенно переиграл Андреа Консильо. Но уже через четыре минуты Педро Обианг Авомо сравнял счет ударом по центру ворот. Через мгновение чудом не забил Стефано Стураро – Консильо продемонстрировал великолепную реакцию.

Во втором тайме гости делали все, чтобы вырвать победу у последней команды Серии А и, наконец, Джуричич вывел Сассуоло вперед. Но арбитр, после просмотра видеоповтора, гол отменил. А за четыре минуты до окончания матча ударом в падении головой Горан Пандев принес Дженоа такую ​​желанную победу.

Рома, шедшая в таблице четвертой, принимала крепкого середняка Торино. Хозяева сразу же бросились на ворота соперника и уже на третьей минуте Николо Дзаньйоло мог открывать счет – выше всяких похвал сыграл кипер туринцев Сальваторе Сиригу. Впоследствии уже его визави, Пау Лопес, спас "волков" после выстрела Андреа Белотти. Обе команды демонстрировали волю к победе и под конец тайма Лоренцо Пеллегрини потерял фантастический шанс вывести римлян вперед – опять свое мастерство продемонстрировал Сиригу. А уже в добавленное время Белотти сумел переиграть Лопеса, пробив в левый верхний угол ворот.

В первые минуты после перерыва казалось, что Рома полностью "проглотит" соперника, однако "гранатовые" грамотно "огрызались" контратаками и демонстрировали захватывающий футбол. Справедливости ради стоит отметить, что подопечные Фонсеки не имели проблем с созданием опасных моментов, однако подводила реализация. За четыре минуты до окончания основного времени мяч в штрафной Ромы попал в руку Крису Смоллинг и Белотти с пенальти снял вопрос о победителе в матче.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ