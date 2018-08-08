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Лацио не получал никаких предложений по Милинковичу-Савичу

16:45 25 Читати українською
Лацио не получал никаких предложений по Милинковичу-Савичу
Сергей Милинкович-Савич / фото: ФК Лацио

Полузащитник Лацио Сергей Милинкович-Савич может остаться в римской команде.

Президент Лацио Клаудио Лотито сообщил, что клуб не получал никаких предложений по трансферу Сергея Милинковича-Савича, сообщает Football Italia.

Леонардо; У Милана нет денег на покупку Милинковича-Савича

"Ко мне не поступало никаких официальных предложений о переходе футболиста. Ни Милан, ни Ювентус, ни, конечно, Реал или Манчестер Юнайтед ко мне не обращались. Я, конечно, не настаиваю на его продаже, но я уже отклонил предложение в размере 110 миллионов евро прошлым летом.

За сколько Погба был продан в Манчестер Юнайтед? 105 миллионов евро и плюс 5 млн в качестве бонусов? Милинкович стоит больше, потому что он значительно умнее", – сказал Лолито.

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