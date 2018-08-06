Леонардо: У Милана нет денег на покупку Милинковича-Савича

Спортивный директор Милана Леонардо прокомментировал слухи о возможном трансфере хавбека Лацио Сергея Милинковича-Савича.

"В связи с ситуацией с финансовым фэйр-плей мы не сможем приобрести топ-полузащитника. Если нам удастся найти какой-то способ и переманить игрока, который принесет команде пользу, тогда постараемся это сделать. Но вряд ли это возможно.

Милинкович-Савич – мечта для многих команд, но, к сожалению, сейчас мы не можем мечтать об игроке, который стоит так много. Год назад, когда меня попросили выбрать одного игрока из Серии А, я назвал его фамилию. Он всесторонний современный полузащитник, но наши финансовые возможности не позволяют купить его", – цитирует Леонардо Football Italia.

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