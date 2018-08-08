Лаціо не отримував жодних пропозицій щодо Мілінковіча-Савіча

Півзахисник Лаціо Сергєй Мілінковіч-Савіч може залишитися в римській команді.

Президент Лаціо Клаудіо Лотіто повідомив, що клуб не отримував жодних пропозицій щодо трансферу Сергєя Мілінковіча-Савіча, повідомляє Football Italia.

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"До мене не надходило ніяких офіційних пропозицій щодо переходу футболіста. Ні Мілан, ні Ювентус, ні , звісно, Реал або ж Манчестер Юнайтед до мене не зверталися. Я, звичайно, не наполягаю на його продажі, але я вже відхилив пропозицію в розмірі 110 мільйонів євро минулого літа.



За скільки Погба був проданий в Манчестер Юнайтед? 105 мільйонів євро і плюс 5 млн у якості бонусів? Мілінковіч коштує більше, тому що він значно розумніший", – сказав Лоліто.