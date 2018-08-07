toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
СЛАВІЯ ПРАГА - ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Манчестер Юнайтед готує пропозицію щодо Мілінковіча-Савіча

10:07 280 Читать на русском
Манчестер Юнайтед готує пропозицію щодо Мілінковіча-Савіча
Сергєй Мілінковіч-Савіч / соцмережі

Манчестер Юнайтед прагне підсилити центр поля хавбеком Лаціо Сергєєм Мілінковічем-Савічем.

Лаціо може отримати дуже велику пропозицію щодо свого півзахисника Сергєя Мілінковіча-Савіча, повідомляє Calciomercato.

Леонардо: Мілан не має грошей на купівлю Мілінковіча-Савіча

Сербський півзахисник зацікавив велику кількість клубів після вражаючого сезону 2017/2018. Щоправда, він не дуже вдало виступив на чемпіонаті світу-2018, як і вся збірна Сербії, вилетівши на стадії групового етапу.

Також повідомлялось про інтерес Ювентуса, щоправда, головний тренер туринців Массіміліано Аллегрі вже заявив, що клуб не робитиме нових придбань цього літа, а пропозиція Реала в 100 млн євро була відхилена.

Манчестер Юнайтед в погоні за Магуайром готовий побити трансферний рекорд

Теги
Англія Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Трансфери Манчестер Юнайтед Трансфери Чемпіонату Італії Лаціо Лаціо Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Сергєй Мілінковіч-Савіч Сергєй Мілінковіч-Савіч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
13
хв
Славія Прага
20:30
Динамо
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук