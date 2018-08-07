Манчестер Юнайтед готує пропозицію щодо Мілінковіча-Савіча

Манчестер Юнайтед прагне підсилити центр поля хавбеком Лаціо Сергєєм Мілінковічем-Савічем.

Лаціо може отримати дуже велику пропозицію щодо свого півзахисника Сергєя Мілінковіча-Савіча, повідомляє Calciomercato.

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Сербський півзахисник зацікавив велику кількість клубів після вражаючого сезону 2017/2018. Щоправда, він не дуже вдало виступив на чемпіонаті світу-2018, як і вся збірна Сербії, вилетівши на стадії групового етапу.

Також повідомлялось про інтерес Ювентуса, щоправда, головний тренер туринців Массіміліано Аллегрі вже заявив, що клуб не робитиме нових придбань цього літа, а пропозиція Реала в 100 млн євро була відхилена.

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