Италия, Серия А, 13-й тур

Салернитана – Лацио – 2:1

Голы: Кастанос, 55, Кандрева, 67 – Иммобиле, 42 (п.)

Аталанта – Наполи – начало матча в 19:00

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В первом матче дня Салернитана на своем поле сенсационно одолела Лацио. Римляне незадолго до перерыва вышли вперед – Иммобиле четко реализовал пенальти за фол на себе. Однако, после перерыва "гранатовые" перевернули все с ног на голову. Сначала Кастанос восстановил статус-кво, а в середине тайма Кандрева прибил хозяев фантастическим голом. Победа стала первой в сезоне для команды Филиппо Индзаги, принесла ей 8 баллов, но оставила на последней строчке турнирной таблицы. Лацио с 17-ю пунктами сейчас десятый.

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