Лаціо на виїзді сенсаційно поступився Салернітані – команда Індзагі здобула дебютну перемогу в сезоні
У суботу у 13-му турі чемпіонату Італії відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Італія, Серія А, 13-й тур
Салернітана – Лаціо – 2:1
Голи: Кастанос, 55, Кандрева, 67 – Іммобіле, 42 (п.)
Аталанта – Наполі – початок матчу о 19:00
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У першому матчі дня Салернітана на своєму полі сенсаційно здолала Лаціо. Римляни незадовго до перерви вийшли вперед – Іммобіле чітко реалізував пенальті за фол на собі. Однак, по перерві "гранатові" перевернули все з ніг на голову.
Спочатку Кастанос відновив статус-кво, а в середині тайму Кандрева прибив господарів фантастичним голом. Перемога стала першою в сезоні для команди Філіппо Індзагі, принесла їй 8 балів, але залишила на останній сходинці турнірної таблиці. Лаціо з 17-ма пунктами наразі десятий.
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