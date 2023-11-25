У суботу у 13-му турі чемпіонату Італії відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 13-й тур

Салернітана – Лаціо – 2:1

Голи: Кастанос, 55, Кандрева, 67 – Іммобіле, 42 (п.)

Аталанта – Наполі – початок матчу о 19:00

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У першому матчі дня Салернітана на своєму полі сенсаційно здолала Лаціо. Римляни незадовго до перерви вийшли вперед – Іммобіле чітко реалізував пенальті за фол на собі. Однак, по перерві "гранатові" перевернули все з ніг на голову.

Спочатку Кастанос відновив статус-кво, а в середині тайму Кандрева прибив господарів фантастичним голом. Перемога стала першою в сезоні для команди Філіппо Індзагі, принесла їй 8 балів, але залишила на останній сходинці турнірної таблиці. Лаціо з 17-ма пунктами наразі десятий.

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