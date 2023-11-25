Очередной украинец трудоустроился в европейском первенстве – Илья Скрипник будет играть в четвертом дивизионе Италии.

Центральный полузащитник Илья Скрипник стал игроком итальянского Фоссано, сообщает Transfermarkt.

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20-летний хавбек перешел в стан представителя Серии D в статусе свободного агента и подписал контракт до лета 2024 года.

Напомним, Скрипник – воспитанник Динамо. Выступал в составе U-17 и U-19. В сезоне 2021/22 провел 5 матчей в Юношеской лиге УЕФА и даже отметился голом в воротах Баварии. В августе 2022-го ушел в аренду в Буковину, где провел один сезон. С 1 июля 2023-го оставался без команды.

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