Центральным матчем субботы в Европе стала встреча на Стадио Олимпико между Лацио и Аталантой. Победа над римлянами была очень важна для бергамасков, ведь они держались в зоне ЛЧ, опережая Ювентус всего на одно очко (при игре в запасе). "Орлы", в свою очередь, имели шанс вернуться в зону еврокубков, а в перспективе – и в борьбу за топ-4. Разрыв между ними и "Богиней" составляет семь зачётных баллов.

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Руслан Малиновский прогнозированно не попал в заявку из-за отсутствия зелёного COVID-сертификата. Из-за вспышки коронавируса в запасе Аталанты оказался ряд малоизвестных игроков из Примаверы, а тройку атаки составили Миранчук, Пессина и Пикколи. Естественно, с таким лайн-апом надеяться на большое количество моментов было нереально.

Впрочем, никто не ожидал, что всё будет настолько грустно. Подопечные Джан Пьеро Гасперини в первом тайме провели всего 2 неточных и неострых удара по воротам, владея мячом 40% игрового времени. Лацио, однако, удивил ещё больше – римляне работали на средних скоростях и ничего у чужих ворот не создавали. В их активе были те же 2 неточных и неострых удара. Отдыхать команды отправились при нулях на табло и без моментов.

Во втором тайме содержание игры особо не изменилось. "Орлы" и "Богиня" катали мяч в невысоком темпе, вели малоэффективную позиционную борьбу и заставляли болельщиков скучать. Тем не менее соперники смогли провести несколько перспективных моментов.

Лацио мог открыть счёт на 64-й минуте в результате подачи с фланга, которую не смог прервать Джимсити. Дзакканьи получил мяч и нанёс мощный удар из пределов штрафной без шансов для Муссо, однако попал в штангу! Аталанта ответила мгновенно: Миранчук на 65-й минуте принял пас на линии полукруга, исполнил резкий финт и провёл обводный выстрел в дальний угол – мяч прошёл рядом с каркасом! На 68-й Алексей с похожей позиции пробил плотно в створ, но Стракоша поймал сферу. После этого россиянина заменил Толои.

"Орлы" на 73-й огрызнулись угловым, после розыгрыша которого Марушич нанёс удар с угла штрафной в дальнюю девятку, однако точности Адаму не хватило. Этот момент стал последним во встрече. Римляне ничего интересного не придумали, а бергамаски просто не имели ресурса для усиления игры – Джан Пьеро Гасперини на 85-й минуте вынужден был бросить в бой 18-летнего Де Нипоти и 19-летнего Сидибе. Оба дебютировали на взрослом уровне.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

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