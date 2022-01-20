Разбираем, кто в европейских чемпионатах создает больше всего моментов.

Томас Мюллер – лучший ассистент Европы. За последние 4 сезона немец отдал 65 голевых передач (в среднем 0,66 за матч). Фантастический показатель, которым он обязан партнерам. Футболисты Баварии забили с передач Томаса на 23 гола больше, чем показывает система xG.

Месси сделал столько же ожидаемых ассистов, как и Мюллер, но конвертировал их только в 47 реальных голевых передач. В топ-3 входят Лерой Сане (0,49 ассиста за игру) и Джейдон Санчо (0,48 ассиста за игру), у которых также солидный перебор. Это можно объяснить специфическим стилем Бундеслиги.

Интересна идеальная статистика Анхеля Ди Марии. Аргентинец отдал передач на 37 голов и партнеры ровно столько забили. Самый большой недобор в списке имеет Кевин де Брюйне. Транжиры в Манчестер Сити лишили капитана трех голов.

У Руслана Малиновского второй недобор среди лучших ассистентов. Украинец заработал 18,8xA, однако партнеры по Аталанте забили с его пасов 17 голов. В среднем за матч Малиновский отдает 0,34 голевой передачи.

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