Центральним матчем суботи в Європі стала зустріч на Стадіо Олімпіко між Лаціо та Аталантою. Перемога над римлянами була надзвичайно важливою для бергамасків, адже вони трималися в зоні ЛЧ, випереджаючи Ювентус всього на одне очко (при грі в запасі). "Орли", своєю чергою, мали шанс повернутись у зону єврокубків, а в перспективі – і в боротьбу за топ-4. Розрив між ними й "Богинею" наразі становить сім залікових балів.

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Руслан Маліновський прогнозовано не потрапив у заявку через відсутність зеленого COVID-сертифікату. Через спалах коронавірусу у запасі Аталанти опинилося низка маловідомих гравців із Прімавери, а трійку атаки склали Міранчук, Пессіна та Пікколі. Звісно ж, з таким лайн-апом сподіватись на велику кількість моментів було нереально.

Втім, ніхто не очікував, що все буде настільки сумно. Підопічні Джан П'єро Гасперіні в першому таймі провели всього 2 неточних і негострих удари по воротах, володіючи м'ячем 40% ігрового часу. Лаціо, однак, здивував ще більше – римляни працювали на середніх швидкостях і нічого біля чужих воріт не створювали. В їхньому активі були ті ж 2 неточних і негострих удари. Відпочивати команди відправились за нулів на табло й без моментів.

У другому таймі зміст гри особливо не змінився. "Орли" й "Богиня" катали м'яч у невисокому темпі, вели малоефективну позиційну боротьбу й змушували вболівальників нудьгувати. Тим не менш, суперники змогли провести кілька перспективних моментів.

Лаціо міг відкрити рахунок на 64-й хвилині внаслідок подачі з флангу, яку не зміг перервати Джимсіті. Дзакканьї отримав м'яч і завдав потужний удар з меж штрафного без шансів для Муссо, однак влучив у стійку! Аталанта відповіла миттєво: Міранчук на 65-й хвилині прийняв пас на лінії півкола, виконав різкий фінт і провів обвідний постріл у дальній кут – м'яч пройшов поруч з каркасом! На 68-й Олексій зі схожої позиції пробив щільно у площину, але Стракоша спіймав сферу. Після цього росіянина замінили на Толої.

"Орли" на 73-й огризнулися кутовим, після розіграшу якого Марушіч завдав удар з кута карного майданчика у дальню дев'ятку, однак точності Адаму не вистачило. Цей момент став останнім у зустрічі. Римляни нічого цікавого не вигадали, а бергамаски просто не мали ресурсу для посилення гри – Джан П'єро Гасперіні на 85-й хвилині змушений був кинути у бій 18-річного Де Ніпоті й 19-річного Сідібе. Обидва дебютували на дорослому рівні.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

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